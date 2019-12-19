Дональд Трамп. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n131027-palata-predstaviteley-ssha-progolosovala-za-impichment-trampu.html

Ракурс

Импичмент президента США Дональда Трампа одобрила Палата представителей США. Конгрессмены 11 часов обсуждали данный вопрос и голосовали отдельно за каждую из двух статей импичмента. Следует уточнить, что большинство Нижней палаты конгресса США составляют демократы, которые инициировали процесс импичмента Трампа.

За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовало 230 конгрессменов, против —197, в том числе и два демократа. За статью «воспрепятствование Конгрессу» свои голоса отдали 229 конгрессменов, против — 198 человек, в том числе три демократа. Заседание транслировалось на сайте Палаты представителей США.

Далее обвинения будут переданы в Сенат Конгресса, где процедура импичмента превращается в судебный процесс. Стороной обвинения в нем выступает Палата представителей США, а сенаторы являются членами суда присяжных. Чтобы импичмент Трампа состоялся, необходимо чтобы не менее 67 сенаторов отдали свои голоса.

Большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам, поэтому есть большая вероятность того, что импичмент Трампа будет заблокирован на данном этапе. Сам Трамп назвал импичмент «попыткой государственного переворота» и «охотой на ведьм».

Демократы инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года. Основанием для начала процедуры стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп настаивал на том, чтобы украинский президент начал расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него демократами, «смехотворными». Президент США утверждает, что не оказывал никакого давления на Зеленского.