Дональд Трамп отреагировал на выдвинутые Конгрессом обвинения. Фото: flickr.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил, что обвинения в деле об импичменте, выдвинутые демократами Палаты представителей Конгресса, «смехотворны».

Американский лидер отметил, что председатель комитета по судебной власти Палаты представителей Джеррольду Надлер в курсе того, что обвинения в давлении на президента Украины Владимира Зеленского смехотворны и не соответствуют действительности. Об этом он 10 декабря написал на собственной странице в Twitter.

Надлер сказал, что я «давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года». Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что «давления не было». Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать, — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп назвал руководителя комитета по вопросам разведки Адама Шиффа «абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление» и пообещал, что чиновнику придется за это ответить.

Напомним, 10 декабря нижняя палата американского Конгресса выдвинула против президента Дональда Трампа два официальных обвинения в совершении «особо тяжких преступлений и проступков». Глава страны подозревается в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу в расследовании дела об импичменте. Конституция США предусматривает, что это является основанием для объявления импичмента президента.

Ранее, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за скандального телефонного разговора с Зеленским.