Дональд Трамп відреагував на висунуті Конгресом звинувачення. Фото: flickr.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що звинувачення у справі про імпічмент, висунуті демократами Палати представників Конгресу, «сміховинні».

Американський лідер відзначив, що голова комітету з питань судової влади Палати представників Джеррольд Надлер у курсі того, що звинувачення у тиску на президента України Володимира Зеленського сміховинні та не відповідають дійсності. Про це він 10 грудня написав на власній сторінці у Twitter.

Надлер сказав, що я «тиснув на Україну, щоб втручатися у наші вибори 2020 року». Сміховинно, і він знає, що це неправда. І президент, і міністр закордонних справ України багато разів говорили, що «тиску не було». Надлер та демократи це знають, але відмовляються визнавати, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Трамп назвав керівника комітету з питань розвідки Адама Шиффа «абсолютно корумпованим політиком, який зробив жахливу і шахрайську заяву» й пообіцяв, що посадовцю доведеться за це відповісти.

Нагадаємо, 10 грудня нижня палата американського Конгресу висунула проти президента Дональда Трампа два офіційні обвинувачення в скоєнні «особливо тяжких злочинів і проступків». Глава підозрюється у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент. Конституція США передбачає, що це є підставою для оголошення імпічменту президента.

Раніше, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через скандальну телефонну розмову із Зеленським.