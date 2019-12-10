Стало відомо, чому грудень в Україні теплий. Фото: Ракурс

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Ракурс

Метеорологічна зима в Україні цього року ще не почалась, хоча на календарі вже майже середина грудня.

Також середня температура перевищує кліматичну норму. Про зимні холоди наразі ще рано говорити. Про це заявила начальник відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Доніч, 10 грудня повідомляють УНН.

Зима тільки почалась, а метеорологічна — ще ні. Ще осінь і ми не говорили, що почалась метеорологічна зима. Календарно тільки грудень, пройшло менше ніж півмісяця, і про зиму ще говорити зарано, — заявила Доніч.

Метеоролог зазначає, що зазвичай грудні бувають доволі теплими, траплялося, що температура повітря фіксувалася вища ніж зараз. Так, у 2015 році справжня метеорологічна зима розпочалася 29 грудня, коли середньодобова температура знизилась нижче 0° та постійно трималася.

За словами експерта, останнім часом метеорологічна зима не збігається з календарною. У минулому році зима почалась 13 листопада, а в 2015 році — в кінці грудня.

Нагадаємо, фахівці прогнозували, що зима в Україні 2019−2020 року прогнозується екстремальна, очікуються найсильніші за останні 30 років снігопади та морози. При цьому взимку прогнозують дощі та плюсову погоду.