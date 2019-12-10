Стало известно, почему декабрь в Украине теплый. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n130654-uchenye-obyasnili-pochemu-dekabr-v-ukraine-teplyy.html

Ракурс

Метеорологическая зима в Украине в этом году еще не началась, хотя на календаре уже почти середина декабря.

Также средняя температура превышает климатическую норму. О зимних холодах пока еще рано говорить. Об этом заявила начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич, 10 декабря сообщают УНН.

Зима только началась, а метеорологическая — еще нет. Еще осень и мы не говорили, что началась метеорологическая зима. Календарно только декабрь, прошло меньше полумесяца, и о зиме еще говорить рано, — заявила Донич.

Метеоролог отмечает, что обычно декабрь бывает довольно теплым, случалось, что температура воздуха фиксировалась выше чем сейчас. Так, в 2015 году настоящая метеорологическая зима началась 29 декабря, когда среднесуточная температура упала ниже 0° и постоянно держалась.

По словам эксперта, в последнее время метеорологическая зима не совпадает с календарной. В прошлом году зима началась 13 ноября, а в 2015 году — в конце декабря.

Напомним, специалисты прогнозировали, что зима в Украине 2019−2020 году прогнозируется экстремальная, ожидаются самые сильные за последние 30 лет снегопады и морозы. При этом зимой прогнозируют дожди и плюсовую погоду.