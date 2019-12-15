Линдси Грэм, фото: US Senate

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Лидси Грэм, глава юридического комитета Сената США и член Республиканской партии обещает сделать все, что в его силах, чтобы быстро прекратить дело об импичменте президента Дональда Трампа, когда она дойдет до контролируемой республиканцами верхней палаты Конгресса.

Об этом Грэм заявил журналистам в субботу, сообщает CNN.

Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я сделаю все возможное, чтобы оно быстро умерло, — подчеркнул Грэм.

Также Грэм заявил, что, по его мнению, процесс импичмента Трампа завершится около середины января.

Сейчас дело об импичменте Трампа находится в Палате представителей Конгресса США. В пятницу комитет по судебным вопросам Палаты представителей одобрил две статьи об импичменте относительно Трампа, что открыло путь к окончательному голосованию в нижней палате Конгресса по этому вопросу, которое ожидается на следующей неделе. В последствии импичмент Трампа будет передан на рассмотрение в Сенат.

На вопрос журналистов, уместно ли озвучивать такое мнение еще до того, как импичмент достигнет Сената, Грэм ответил, что должен так думать, потому что он так действует.

По его словам, ситуация вокруг импичмента Трампа является «узкопартийной ерундой».

Напомним, по информации американских СМИ, в Республиканскую партию может перейти конгрессмен-демократ, который не поддерживает импичмент Трампа.