Джефф ван Дрю, фото: U.S. House Office of Photography

https://racurs.ua/n130860-v-respublikanskuu-partiu-hochet-pereyti-kongresmen-demokrat-ne-podderjivauschiy-impichment.html

Ракурс

Сенатор из Демократической партии США Джефф ван Дрю, который не поддерживает осуществляемую его политсилой процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, планирует в ближайшее время перейти в Республиканскую партию.

Такого мнения придерживаются два информированные источники издания The Washinghton Post.

По их информации, решение об изменении партии ван Дрю мог принять после состоявшейся в пятницу встречи с Трампом.

Сам сенатор и члены его аппарата пока эту информацию не комментируют.

Отмечается, что еще во вторник ван Дрю заявлял журналистам, что не планирует менять политсилу, несмотря на свои заявления, что не поддерживает импичмент Трампа, являющегося членом Республиканской партии.

Я ничего не меняю — просто делаю свою работу, — заявлял он тогда. — Я все еще демократ.

Ван Дрю, который принадлежит к правому флангу Демократической партии, был последовательным противником импичмента Трампа. Он считает, что импичмент ведет к расколу и начался слишком близко к президентским выборам 2020 года.

Ван Дрю был одним из двух конгресменов-демократов, которые в октябре проголосовали против резолюции Палаты представителей, формализировавшей расследование относительно импичмента Трампа.

Напомним, адвокат Трампа Рудольф Джулиани недавно посетил Украину с целью собрать важную информацию об оппонентах президента США.