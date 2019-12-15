Джефф ван Дрю, фото: U.S. House Office of Photography

https://racurs.ua/ua/n130860-novyny-ssha-do-respublikanskoyi-partiyi-hoche-pereyty-kongresmen-demokrat-yakyy-ne-pidtrymuie.html

Ракурс

Сенатор із Демократичної партії США Джефф ван Дрю, який не підтримує здійснювану його політсилою процедуру імпічменту президента країни Дональда Трампа, планує найближчим часом перейти до Республіканської партії.

Такої думки дотримуються два інформовані джерела видання The Washinghton Post.

За їхньою інформацією, рішення про зміну партії ван Дрю міг прийняти після зустрічі з Трампом, яка відбулася у п’ятницю.

Сам сенатор та члени його апарату наразі цю інформацію не коментують.

Зазначається, що ще у вівторок ван Дрю заявляв журналістам, що не планує змінювати політсилу, попри свої заяви, що не підтримує імпічмент Трампа, який є членом Республіканської партії.

Я нічого не змінюю — просто роблю свою роботу, — заявляв він тоді. — Я все ще демократ.

Ван Дрю, який належить до правого флангу Демократичної партії, був послідовним противником імпічменту Трампа. Він вважає, що імпічмент веде до розколу і почався занадто близько до президентських виборів 2020 року.

Ван Дрю був одним із двох конгресменів-демократів, які в жовтні проголосували проти резолюції Палати представників, що формалізувала розслідування щодо імпічменту Трампа.

Нагадаємо, адвокат Трампа Рудольф Джуліані нещодавно відвідав Україну з метою зібрати важливу інформацію про опонентів президента США.