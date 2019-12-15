Інцидент стався вчора ввечері

https://racurs.ua/ua/n130859-dvoie-dalekobiynykiv-pomerly-bilya-prydorojnogo-kafe-u-mykolaievi-sche-troie-gospitalizovani.html

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У Миколаєві біля придорожнього кафе в мікрорайоні Варварівка вчора померли двоє далекобійників.

Ще трьох далекобійників госпіталізували, один із них — у тяжкому стані. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що вчора близько 20.00 до правоохоронців надійшла інформація, що на вулиці Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. Під час огляду вантажівки далекобійника також було виявлено мертвим його 38-річного напарника.

Також були госпіталізовані ще троє далекобійників віком 33, 38 та 57 років.

За словами свідків, далекобійники вживали алкоголь та їжу в придорожньому кафе.

Вилучені продукти харчування та напої будуть піддані експертизі.

Відомості щодо цього інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Нагадаємо, влітку у розташованому на березі Чорного моря в Миколаївській області дитячому таборі «Салют» отруїлися 16 дітей.