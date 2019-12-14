Роботів навчили випалювати бур'яни міні-блискавками. Фото: superagronom.com

https://racurs.ua/ua/n130858-brytanski-vynahidnyky-navchyly-robotiv-borotysya-z-bur-yanamy-za-dopomogou-mini-blyskavok-foto.html

Ракурс

Для боротьби з бур’янами в сільському господарстві фахівці з Великої Британії пропонують використовувати роботів.

Інженери з стартапу Small Robot Company створили двох роботів: Tom і Dick (Том і Дік). Машини навчилися боротися з бур’янами, для цього вони використовують електрику. Про це повідомляється на сайті Smallrobotcompany.com.

Працюють роботи в тандемі, повністю в автономному режимі. Спершу на поле виходить «Том», який робить карту бур’янів, а також старанно відокремлює їх від корисних культур методом картування з роздільною здатністю 1 мм на піксель на землі. За день він обробляє земельну ділянку площею 20 га. Після того, як він збирає 6 терабайт даних, він завершує роботу.

Далі вже працює «Дік», який орієнтуючись по вищезгаданій карті випалює бур’яни невеликими розрядами електрики.

Фахівці планують випробувати роботів в 2020 році, вони працюватимуть на 20 британських фермах. Їхній комерційний випуск запланований на 2021 рік. Очікується, що картуванню бур’янів коштуватиме фермерам близько 20 дол. за 1 га.

Нагадаємо, у листопаді на службі у поліцейських із американського штату Массачусетс з’явився робот-собака від компанії Boston Dynamics. Роботизований пес Spot допомагає ловити порушників і виконувати ризиковані для життя правоохоронців дії.