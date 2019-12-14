Роботов научили выжигать сорняки мини-молниями. Фото: superagronom.com

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Для борьбы с сорняками в сельском хозяйстве специалисты из Великобритании предлагают использовать роботов.

Инженеры из стартапа Small Robot Company создали двух роботов: Tom и Dick (Том и Дик). Машины научились бороться с сорняками, для этого они используют электричество. Об этом сообщается на сайте Smallrobotcompany.com.

Работают работы в тандеме, полностью в автономном режиме. Сначала на поле выходит «Том», который делает карту сорняков, а также старательно отделяет их от полезных культур методом картирования с разрешением 1 мм на пиксель на земле. За день он обрабатывает земельный участок площадью 20 га. После того, как он собирает 6 терабайт данных, он завершает работу.

Дальше уже работает «Дик», который ориентируясь по вышеуказанной карте выжигает сорняки небольшими разрядами электричества.

Специалисты планируют испытать роботов в 2020 году, они будут работать на 20 британских фермах. Их коммерческий выпуск запланирован на 2021 год. Ожидается, что картирование сорняков будет стоить фермерам около 20 долл. за 1 га.

Напомним, в ноябре на службе в полицейских из американского штата Массачусетс появился робот-собака от компании Boston Dynamics. Роботизированный пес Spot помогает ловить нарушителей и выполнять рискованные для жизни действия правоохранителей.