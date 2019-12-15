Инцидент произошел вчера вечером

https://racurs.ua/n130859-dvoe-dalnoboyschikov-umerli-vozle-pridorojnogo-kafe-v-nikolaeve-esche-troe-gospitalizirovany.html

Ракурс

В Николаеве возле придорожного кафе в микрорайоне Варваровка вчера умерли двое дальнобойщиков.

Еще трех дальнобойщиков госпитализировали, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что вчера около 20.00 к правоохранителям поступила информация, что на улице Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Во время осмотра грузовика дальнобойщика также был обнаружен мертвым его 38-летний напарник.

Также были госпитализированы еще трое дальнобойщиков в возрасте 33, 38 и 57 лет.

По словам свидетелей, дальнобойщики употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе.

Изъятые продукты питания и напитки будут подданы экспертизе.

Сведения по этому инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, летом в расположенном на берегу Черного моря в Николаевской области детском лагере «Салют» отравились 16 детей.