Строительство Нового национального стадиона в Токио завершилось в прошлом месяце, фото: Inside the Games

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Сегодня в столице Японии Токио была проведена торжественная церемония в ознаменование завершения строительства Нового национального стадиона — главной площадки летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Само строительство стадиона было завершено в конце прошлого месяца, сообщает издание JapanToday.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Койке, архитектор Кенго Кума, который принимал участие в проектировании стадиона, и другие чиновники.

Спроектированный с особым акцентом на экологическое сознание, стадион будет открыт для посетителей 21 декабря. В тот день там пройдут многочисленные японские культурные мероприятия.

Стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей. 1 января на нем состоится первое спортивное мероприятие — финал футбольного турнира «Кубок императора».

На этом стадионе, кроме спортивных соревнований, также пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Фасад стадиона состоит из многослойных карнизов из дерева, собранного в 47 префектурах Японии, а на крыше есть стропильная конструкция, сочетающая стальные балки и ламинированные брусья.

Внутренние пространства оформлены теплыми деревянными текстурами и даже в раздевалках спортсменов используются ламинированные деревянные материалы.

Зрители смогут наблюдать за спортсменами с трибун, которые имеют форму чаши и наклон которых постепенно становится круче. Трибуны имеют различные цвета, такие как зеленый и коричневый, чтобы создать образ, похожий на мозаику.

Общая стоимость строительства стадиона составила 156,9 млрд иен (почти 33,7 млрд грн).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, в марте был представлен Факел летних Олимпийских игр 2020 года.