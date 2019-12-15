Непогода во Франции, фото: AFP

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Во Франции по меньшей мере два человека погибли от последствий штормового ветра.

Кроме того, без электроснабжения остались около 40 тыс. домохозяйств. Пострадали районы Нормандия, Новая Аквитания и Окситания, сообщает издание Deutsche Welle.

По информации французских СМИ, одной из жертв стал 70-летний мужчина, который погиб в результате падения дерева на его автомобиль, еще один пожилой мужчина был снесен поднятыми водами, когда вышел, чтобы забрать свою почту. Спасатели нашли тело погибшего спустя 24 часа на расстоянии более километра от его дома.

Еще пять человек пострадали, из них двое тяжело травмированы, из-за падения деревьев на транспортные средства.

Также из-за непогоды остались отрезанными от внешнего мира горнолыжные станции на курортах в департаменте Атлантические Пиренеи.

Напомним, в сентябре в Испании три человека погибли из-за последствий худшей за более чем ста лет непогоды, которая привела к масштабному наводнению.