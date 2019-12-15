Негода у Франції, фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n130861-dvoie-ludey-staly-jertvamy-shtormovyh-vitriv-u-franciyi-foto.html

Ракурс

У Франції щонайменше двоє людей загинули від наслідків штормового вітру.

Крім того, без електропостачання залишилися близько 40 тис. домогосподарств. Постраждали райони Нормандія, Нова Аквітанія та Оксітанія, повідомляє видання Deutsche Welle.

За інформацією французьких ЗМІ, однією із жертв став 70-річний чоловік, який загинув в результаті падіння дерева на його автомобіль, ще один чоловік похилого віку був знесений піднятими водами, коли вийшов, щоб забрати свою пошту. Рятувальники знайшли тіло загиблого через 24 години за понад кілометр від його будинку.

Ще п’ятеро осіб постраждали, з них двоє тяжко травмовані, через падіння дерев на транспортні засоби.

Також через негоду залишилися відрізаними від зовнішнього світу гірськолижні станції на курортах в департаменті Атлантичні Піренеї.

Нагадаємо, у вересні в Іспанії троє людей загинули через наслідки найгіршої за понад сто років негоди, яка призвела до масштабної повені.