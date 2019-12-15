Будівництво Нового національного стадіону в Токіо завершилося минулого місяця, фото: Inside the Games

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Сьогодні в столиці Японії Токіо була проведена урочиста церемонія в ознаменування завершення будівництва Нового національного стадіону — головного майданчика літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року.

Саме будівництво стадіону було завершене наприкінці минулого місяця, повідомляє видання JapanToday.

У заході взяли участь прем'єр-міністр Сіндзо Абе, губернатор Токіо Юріко Койке, архітектор Кенго Кума, який брав участь в проектуванні стадіону, та інші чиновники.

Спроектований з особливим акцентом на екологічну свідомість, стадіон буде відкритий для відвідувачів 21 грудня. В той день там відбудуться численні японські культурні заходи.

Стадіон розрахований на 68 тис. глядачів. 1 січня на ньому відбудеться перший спортивний захід — фінал футбольного турніру «Кубок імператора».

На цьому стадіоні, окрім спортивних змагань, також відбуватимуться церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор.

Фасад стадіону складається з багатошарових карнизів з дерева, зібраного в 47 префектурах Японії, а на даху є кроквяна конструкція, що поєднує сталеві балки та ламіновані бруси.

Внутрішні простори оформлені теплими дерев’яними текстурами і навіть в роздягальнях спортсменів використовуються ламіновані дерев’яні матеріали.

Глядачі зможуть спостерігати за спортсменами з трибун, які мають форму чаші і нахил яких поступово стає крутішим. Трибуни мають різні кольори, такі як зелений і коричневий, щоб створити образ, схожий на мозаїку.

Загальна вартість спорудження стадіону склала 156,9 млрд. єн (майже 33,7 млрд грн).

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Нагадаємо, у березні був представлений Факел літніх Олімпійських ігор 2020 року.