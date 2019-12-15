Ліндсі Грем, фото: US Senate

https://racurs.ua/ua/n130863-cya-sprava-shvydko-pomre-ochilnyk-urydychnogo-komitetu-senatu-poobicyav-zavershyty-proceduru.html

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Лідсі Грем, очільник юридичного комітету Сенату США і член Республіканської партії обіцяє зробити все, що в його силах, щоб швидко припинити справу щодо імпічменту президента Дональда Трампа, коли вона дійде до контрольованої республіканцями верхньої палати Конгресу.

Про це Грем заявив журналістам у суботу, повідомляє CNN.

Ця справа дійде до Сенату і дуже швидко помре. Я зроблю все можливе, щоб вона швидко померла, — наголосив Грем.

Також Грем заявив, що, на його думку, процес імпічменту Трампа завершиться близько середини січня.

Наразі справа щодо імпічменту Трампа перебуває в Палаті представників Конгресу США. У п’ятницю комітет з судових питань Палати представників схвалив дві статті про імпічмент щодо Трампа, що відкрило шлях до остаточного голосування у нижній палаті Конгресу з цього питання, яке очікується наступного тижня. У подальшому імпічмент Трампа буде передано на розгляд до Сенату.

На запитання журналістів, чи доречно озвучити таку думку ще до того, як імпічмент досягне Сенату, Грем відповів, що мусить так думати, бо він так діє.

За його словами, ситуація довкола імпічменту Трампа є «вузькопартійною нісенітницею».

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, до Республіканської партії може перейти конгресмен-демократ, який не підтримує імпічмент Трампа.