В Одесі спалили наркотиків на 100 млн дол, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

https://racurs.ua/ua/n131029-v-odesi-spalyly-narkotykiv-na-100-mln-dol-foto-video.html

Ракурс

В Одесі утилізували рекордну в Україні партію наркотиків.

Це сталося під контролем співробітників Служби безпеки України (СБУ). У прес-службі відомства повідомили подробиці.

Загальна вартість наркотичних речовин — 100 млн дол. Партію наркотиків, вилучених як речові докази у кримінальних справах, утилізували 8 грудня.

Всього знищено 700 кг героїну та 500 кг кокаїну, близько 3 т «травички». Загальна сума знищених наркотиків на «чорному ринку» становить понад 100 млн дол.

Раніше в Києві затримали студентку з наркотиками. У неї вилучили 55 пакетиків з розфасованої марихуаною, екстазі і амфетаміном.