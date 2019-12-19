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В Одесі спалили наркотиків на 100 млн дол, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

В Одесі стверджують, що спалили наркотиків на 100 млн доларів (ФОТО, ВІДЕО)

19 гру 2019, 09:11
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В Одесі утилізували рекордну в Україні партію наркотиків.

Це сталося під контролем співробітників Служби безпеки України (СБУ). У прес-службі відомства повідомили подробиці.

В Одесі спалили наркотиків на 100 млн дол, фото: СБУ

В Одесі спалили наркотиків на 100 млн дол, фото: СБУ

Загальна вартість наркотичних речовин — 100 млн дол. Партію наркотиків, вилучених як речові докази у кримінальних справах, утилізували 8 грудня.

Всього знищено 700 кг героїну та 500 кг кокаїну, близько 3 т «травички». Загальна сума знищених наркотиків на «чорному ринку» становить понад 100 млн дол.

Раніше в Києві затримали студентку з наркотиками. У неї вилучили 55 пакетиків з розфасованої марихуаною, екстазі і амфетаміном.

Джерело: Ракурс


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