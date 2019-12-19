Дональд Трамп. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131032-tramp-pro-impichment-ostannie-slovo-zalyshaietsya-za-senatom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на голосування Палатою представників США статей про його імпічмент. Трамп не сумнівається, що Сенат відновить порядок і справедливість, а він збереже за собою крісло президента США.

На сайті прес-служби Білого дому з’явилося відповідне повідомлення.

У повідомленні говориться, що Трамп готовий до наступних кроків процедури імпічменту і впевнений, що буде повністю виправданий. Трамп назвав голосування в Палаті представників США самим ганебним епізодом в історії американської демократії.

Трамп додав, що демократи не отримали жодного голосу республіканців, так як не надали ніяких доказів вчинення протиправних дій з боку президента США. Також Трамп додав, що тижні слухань лише довели його невинність, а всі його дії були спрямовані виключно на відстоювання інтересів американського народу.

У повідомленні також висловлено думку, що американський народ неможливо обдурити подібною ганебною поведінкою Палати представників США.

Як раніше писав «Ракурс», Палата представників США проголосувала за дві статті імпічменту Трампа. За імпічмент за статтею «перевищення повноважень» проголосувало 230 конгресменів, проти — 197. За статтю «перешкоджання Конгресу» свої голоси віддали 229 конгресменів, проти — 198 осіб. Слід зазначити, що проти першої статті проголосувало двоє демократів, а проти другої статті — троє представників Демократичної партії.