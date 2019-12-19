Зеленський призначив Єльченка послом у США, фото — День

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Ракурс

Новим українським послом у США став постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Президент України призначив його на цю посаду своїм указом № 911/2019 від 18 грудня.

Єльченко працював в ООН із 9 грудня 2015 року. Він замінив у Нью-Йорку Юрія Сергєєва, який був представником України при ООН із 2007 року. До цього новий посол України у США багато років очолював українську дипмісію у Москві.

У 2010−2011 роках він опинився в епіцентрі навколо конфлікту Бібліотеки української літератури у Москві з силовиками РФ. Після початку анексії Криму Єльченка відкликали для консультацій до Києва.

Замість Єльченка представляти Україну в ООН буде Сергій Кислиця. Указ № 916/2019 про його призначення на цю посаду також оприлюднив Офіс президента.

50-річний Кислиця з березня 2014 року був заступником міністра закордонних справ України і головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. В МЗС Кислиця опікувався питанням моніторингу ситуації у Криму міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що колишнього посла України у США Олександра Моцика оштрафували на 10 тис. грн за керування автомобілем напідпитку. Моцик порушив правила у серпні 2018 року в Києві.