Гончарук доручив Мінфіну заблокувати виплату низки видатків, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131034-goncharuk-doruchyv-minfinu-zablokuvaty-vyplatu-nyzky-vydatkiv-dokument.html

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вимагає від міністра фінансів Оксани Маркарової заблокувати виплату низки видатків.

Мова йде про видатки розвитку, на ремонт та будівництво. Про це повідомляє «Економічна правда».

До кінця року, як сказано в розпорядженні уряду, потрібно припинити проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань. Вони стосуються видатків та надання кредитів загального фонду держбюджету.

На думку чиновників, економія дозволить бюджету вийти на запланований обсяг дефіциту. Такий «стоп» не торкнеться виплати пенсій, зарплат, видатків на обслуговування держборгу.

Обмежать фінансування до кінця року:

держустанов (слідчих, поліції, армії);

лікарень і закупівель ліків;

шкіл і садків;

будівництво доріг.

Це друге призупинення Мінфіном проведення певної частини видатків за останні півроку. Влітку 2019 року уряд затримав містам виплату 7,6 млрд грн із фонду регіонального розвитку.

Раніше Гончарук заявив про можливість створення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ. На його думку, посилення економічної співпраці між Україною, Азербайджаном, Грузією і Молдовою допоможе усім учасникам регіонального об'єднання.