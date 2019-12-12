Гончарук заявив про можливість створення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130748-goncharuk-zayavyv-pro-mojlyvist-stvorennya-zony-vilnoyi-torgivli-v-ramkah-guam.html

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Зона вільної торгівлі в рамках ГУАМ можлива.

З відповідною заявою виступив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами чиновника, посилення економічної співпраці в рамках ГУАМ — спільне завдання країн-учасниць. На його думку, практична реалізація допоможе покращити співпрацю.

Саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ (Організації за демократію та економічний розвиток) проходить 12 грудня в Києві. На ньому представлені керівники урядів України, Молдови, Азербайджану та Грузії.

Під час зустрічі Гончарук разом зі своїм молдавським колегою Іоном Кіку обговорили також питання постачання природного газу та його транзиту після 31 грудня 2019 року. За словами керівника українського уряду, обмін досвідом щодо цих тем зміцнять безпеку в регіоні.

Раніше повідомлялось, що Україна допоможе забезпечити газом Молдову. Це відбудеться, якщо Російська Федерація припинить транзит свого газу в європейські країни.