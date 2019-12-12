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Гончарук заявил о возможности создания зоны свободной торговли в рамках ГУАМ, фото: Офис президента
Гончарук заявил о возможности создания зоны свободной торговли в рамках ГУАМhttps://racurs.ua/n130748-goncharuk-zayavil-o-vozmojnosti-sozdaniya-zony-svobodnoy-torgovli-v-ramkah-guam.htmlРакурс
Зона свободной торговли в рамках ГУАМ возможна.
С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он сообщил в своем Twitter.
По словам чиновника, усиление экономического сотрудничества в рамках ГУАМ — общая задача стран-участниц. По его мнению, практическая реализация поможет улучшить сотрудничество.
Саммит премьер-министров стран ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие) проходит 12 декабря в Киеве. На нем представлены руководители правительств Украины, Молдовы, Азербайджана и Грузии.
Во время встречи Гончарук вместе со своим молдавским коллегой Ионом Кику обсудили вопросы поставок природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года. По словам руководителя украинского правительства, обмен опытом по этим темам позволят укрепить безопасность в регионе.
Ранее сообщалось, что Украина поможет обеспечить газом Молдову. Это произойдет, если Российская Федерация прекратит транзит своего газа в европейские страны.
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