Украина поможет обеспечить газом Молдову, фото: needpix

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Украина будет поставлять газ в Молдову, если Россия прекратит транзит своего газа в европейские страны.

Проведена соответствующая модернизация ГТС. Об этом сообщил в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Теперь Украина имеет техническую возможность прокачивать газ с запада на восток. По словам Коболева Киев поможет соседям обеспечить поступление газа. Уже обсуждается сотрудничество с Еврокомиссией, Польшей и Румынией и другими странами ЕС.

Он добавил, что «Нафтогаз» обеспечил низкие цены на газ для украинских граждан. Компанией были введены соответствующие рыночные механизмы.

Молдова импортирует газ из России. Соответствующие контракты подписаны с российским газовым монополистом «Газпромом». Этот газ поставляется в Молдову через украинскую газотранспортную систему. Других путей поставок газа на территорию соседней страны, кроме как через Украину, нет.

Молдова и ЕБРР 11 декабря заключили соглашение. В нем сказано, что Кишинев получит 50 млн долл. на покупку газа у «Нафтогаза», если остановится транзит из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» сможет закупать голубое топливо еще у трех иностранных компаний. Это будет происходить за счет средств, привлеченных в рамках размещения еврооблигаций.