Україна допоможе забезпечити газом Молдову, фото: needpix

https://racurs.ua/ua/n130739-ukrayina-dopomoje-zabezpechyty-gazom-moldovu.html

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Україна постачатиме газ до Молдови, якщо Росія припинить транзит свого газу в європейські країни.

Проведена відповідна модернізація ГТС. Про це повідомив у Facebook голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Тепер Україна має технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. За словами Коболєва, Київ допоможе сусідам забезпечити надходження газу. Вже відбувається співпраця з Єврокомісією, Польщею і Румунією, та іншими країнами ЄС.

Він додав, що «Нафтогаз» забезпечив низькі ціни на газ для українських громадян. Компанією було запроваджено відповідні ринкові механізми.

Молдова імпортує газ з Росії. Відповідні контракти підписані з російським газовим монополістом «Газпромом». Цей газ постачається до Молдови через українську газотранспортну систему. Інших шляхів постачання газу на територію сусідньої країни, окрім як через Україну, немає.

Молдова та ЄБРР 11 грудня уклали угоду. В ній сказано, що Кишинів отримає 50 млн дол. на купівлю газу у «Нафтогазу», якщо зупиниться транзит з Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що «Нафтогаз» зможе закуповувати блакитне паливо ще у трьох іноземних компаній. Це відбуватиметься за рахунок коштів, залучених у рамках розміщення єврооблігацій.