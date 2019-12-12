Підприємництво: Рада ухвалила закон про реформу ринкового нагляду, який відкриває дорогу до «промислового безвізу», фото — Держспоживслужба

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Верховна Рада 12 грудня в цілому ухвалила законопроект № 2172 щодо ринкового нагляду. За такий документ проголосували 277 нардепів.

Суть новації полягає в тому, щоб захистити українського виробника від контрабанди та фальсифікату і реформувати систему перевірки виробництва.

Як йдеться у пояснювальній записці, новація ліквідовує штрафи за формальні порушення, встановлюються «червоні лінії» для перевіряльників, а також забороняється вилучення будь-яких документів на підприємстві, окрім тих, що стосуються перевірки та необхідні для встановлення постачальника.

Закон встановлює відповідальність за небезпечну продукцію за імпортером або виробником, а не торговцем. Посилюється також відповідальність за недопущення на перевірку.

Сьогодні порушнику легше заплатити 340 грн штрафу, ніж нести відповідальність, пояснила нардеп Роксолана Підласа, яка доповідала закон у Раді.

Вона заявила, що нині інспектори замість того, щоб перевіряти і запобігати порушенням, здійснюють «покарання і здирництво».

Підласа розповіла, що ухвалення закону є однією з останніх умов, які має виконати Україна для початку переговорів із ЄС щодо підписання перших договорів про запровадження «промислового безвізу», тобто спрощеного експорту промислових товарів з України до ЄС без додаткової сертифікації.

Йдеться про імплементацію ст. R33 Рішення Європейського Парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року щодо встановлення порядку дій суб'єктів господарювання та органів ринкового нагляду стосовно продукції, яка відповідає вимогам технічних регламентів, але становить ризик.