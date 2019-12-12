ФСБ Росії намагалася завербувати військовослужбовця ЗСУ. Фото: iz.ru

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Федеральна служба безпеки Росії намагалася завербувати українського військовослужбовця операції Об'єднаних сил.

Російські силовики змусили українського військового погодитися працювати на ФСБ за допомогою погроз та психологічного тиску, коли боєць ЗСУ прибув на територію Росії до родичів. Про це 12 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Куратори з ФСБ планували, що український військовий збиратиме та передаватиме відомості про кількість особового складу, озброєння і військової техніки українських підрозділів. Російські спецслужби цікавилися інформацією про радіолокаційні станції, зокрема їхні можливості щодо виявлення повітряних цілей і відстеження польотів військової авіації армії РФ.

Про спроби вербування з боку ФСБ військовий вже повідомив СБУ. Українця звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки він не виконував доручення спецслужб країни-агресора.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ спробувала завербувати українських громадян, які проживають поблизу зони розмежування. Черговими жертвами російських спецслужб стали двоє жителів селища Мілове Луганської області, які вирішили відвідати своїх родичів у Ростовській області.