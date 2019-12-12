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Ракурс
ФСБ России пыталась завербовать военнослужащего ВСУ. Фото: iz.ru

ФСБ России пыталась завербовать военнослужащего из зоны ООС (ВИДЕО)

12 дек 2019, 13:23
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Федеральная служба безопасности России пыталась завербовать украинского военнослужащего операции Объединенных сил.

Российские силовики заставили украинского военного согласиться работать на ФСБ с помощью угроз и психологического давления, когда боец ВСУ прибыл на территорию России к родственникам. Об этом 12 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Кураторы из ФСБ планировали, что украинский военный будет собирать и передавать сведения о численности личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Российские спецслужбы интересовались информацией о радиолокационных станциях, в частности, их возможностях по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации армии РФ.

О попытках вербовки со стороны ФСБ военный уже сообщил СБУ. Украинца освободили от уголовной ответственности, поскольку он не выполнял поручения спецслужб страны-агрессора.

Напомним, что Федеральная служба безопасности РФ попыталась завербовать украинских граждан, проживающих близ зоны разграничения. Очередными жертвами российских спецслужб стали два жителя поселка Меловое Луганской области, которые решили навестить своих родственников в Ростовской области.

Источник: Ракурс


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