Масштабные махинации с выплатами из соцстраха разоблачены на Львовщине. Фото: Art.ua

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Служба безопасности Украины обнаружила, что из Фонда социального страхования производились выплаты по документам, в которых речь шла о фиктивных профзаболеваниях.

Руководитель одной из медико-социальных экспертных комиссий около года ставил сотрудникам местных предприятий диагнозы о якобы приобретенных ими заболеваниях из-за своей профдеятельности. Сфальсифицированные документы в дальнейшем использовались для получения ими социальных выплат, сообщается на сайте СБУ.

В результате махинаций со стороны руководителя комиссии Фонду социального страхования Львовской области был нанесен ущерб в размере более 1 млн грн.

Главе комиссии сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1,3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование). Еще четыре фигуранта дела подозреваются по ст. 366 и 358 УК Украины. Материалы следствия в отношении подозреваемых направлены в суд.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили масштабное хищение государственных средств, предназначенных для восстановления канала «Тилигульский лиман — Черное море».