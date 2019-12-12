Масштабні махінації з виплатами із соцстраху викрито на Львівщині. Фото: Art.ua

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Служба безпеки України виявила, що з Фонду соціального страхування проводилися виплати за документами, в яких йшлося про фіктивні профзахворювання.

Керівник однієї з медико-соціальних експертних комісій близько року ставив співробітникам місцевих підприємств діагнози про нібито придбані ними захворювання через свою професійну діяльність. Сфальсифіковані документи у подальшому використовувалися для отримання ними соціальних виплат, повідомляється на сайті СБУ.

Внаслідок махінацій з боку керівника комісії Фонду соціального страхування Львівській області було завдано збитків у розмірі понад 1 млн грн.

Голові комісії повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1,3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут або використання). Ще чотирьох фігурантів справи підозрюють за ст. 366 і 358 КК України. Матеріали слідства стосовно підозрюваних направлено до суду.

Раніше співробітники СБУ виявили масштабне розкрадання державних коштів, призначених для відновлення каналу «Тилігульський лиман — Чорне море».