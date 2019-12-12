ВРУ ухвалила законопроекти про українські розвідувальні служби. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n130732-rada-uhvalyla-zakonoproekty-pro-rozviduvalni-slujby.html

Ракурс

Верховна Рада 12 грудня розглянула законопроекти щодо діяльності розвідки.

Законопроект № 2412 «Про розвідку» 336 голосами та проект закону № 2114 «Про внесення змін до закону України „Про Службу зовнішньої розвідки“ щодо діяльності СЗР України» 340 голосами відправили у профільний комітет для підготовки на повторне перше читання. Про це йшлося в трансляції парламентського засідання.

У пояснювальній записці до законопроекту № 2412 йдеться про те, що документ повинен вдосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки, діяльність розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства. Зазначається, що контроль за розвідкою здійснюватиме президент України, Верховна Рада та Рахункова палата.

Також закон повинен забезпечити соціальний та правовий захист співробітників розвідувальних органів та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Автори закону пропонують розраховувати посадові оклади розвідників відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, як це запроваджено для працівників НАБУ, ДБР, органів прокуратури, суддів.

Закон, який передбачає зміни в роботі Служби зовнішньої розвідки, покликаний вирішити питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури. Документом передбачається затвердити загальну чисельність цієї служби у кількості 4 тис. 350 співробітників.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада України продовжила ще на рік особливий статус самоврядування в окупованих районах Донецької та Луганської областей.