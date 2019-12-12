ВРУ приняла законопроекты об украинских разведывательных службах. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n130732-rada-prinyala-zakonoproekty-o-razvedyvatelnyh-slujbah.html

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Верховная Рада 12 декабря рассмотрела законопроекты о деятельности разведки.

Законопроект № 2412 «О разведке» 336 голосами и проект закона № 2114 «О внесении изменений в закон Украины „О Службе внешней разведки“ о деятельности СВР Украины» 340 голосами отправили в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение. Об этом шла речь в трансляции парламентского заседания.

В пояснительной записке к законопроекту № 2412 говорится о том, что документ должен усовершенствовать правовые и организационные принципы функционирования разведки, деятельность разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества. Отмечается, что контроль за разведкой будет осуществлять президент Украины, Верховная Рада и Счетная палата.

Также закон должен обеспечить социальную и правовую защиту сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами. Авторы закона предлагают рассчитывать должностные оклады разведчиков соответственно до размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, как это введено для работников НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, судей.

Закон, предусматривающий изменения в работе Службы внешней разведки, призван решить вопрос правового статуса СВР, руководства ее деятельностью и общей структуры. Документом предусматривается утвердить общую численность службы в количестве 4 тыс. 350 сотрудников.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада Украины продлила еще на год особый статус самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.