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В Німеччині заявили про негативне ставлення до санкцій США проти «Північного потоку-2», фото: pixabay
У Німеччині заявили про негативне ставлення до санкцій США проти «Північного потоку-2»https://racurs.ua/ua/n130735-v-nimechchyni-zayavyly-pro-negatyvne-stavlennya-do-sankciy-ssha-proty-pivnichnogo-potoku-2.htmlРакурс
Санкції США проти «Північного потоку-2» негативно сприймають у Берліні.
Прес-секретар міністра економіки Петера Альтмайєра офіційно прокоментував кроки Вашингтона. Про це повідомляє Die Welt.
Міністерство економічних питань Німеччини уважно стежить за ситуацією. У відомстві вважають, що це не покращить відносини між країнами, а ставлення до екстериторіальних санкцій зрозуміле.
Ми їх відкидаємо, — заявили у Альтмайєра.
Компанії, які будують трубопровід, вже відреагували на американські санкції. Їх представники заявили, що корпорації припинять свою роботу в Балтійському морі після набрання чинності санкцій США.
У консорціумі Nord Stream 2 AG повідомляють, що в Балтійському морі вже прокладено 2100 км. У Москві запевняли, що американські санкції не вплинуть на реалізацію проекту.
Раніше Сенат США включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Комплекс заходів буде спрямовано проти компаній, які прокладають газогін.
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