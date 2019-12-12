В Німеччині заявили про негативне ставлення до санкцій США проти «Північного потоку-2», фото: pixabay

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Санкції США проти «Північного потоку-2» негативно сприймають у Берліні.

Прес-секретар міністра економіки Петера Альтмайєра офіційно прокоментував кроки Вашингтона. Про це повідомляє Die Welt.

Міністерство економічних питань Німеччини уважно стежить за ситуацією. У відомстві вважають, що це не покращить відносини між країнами, а ставлення до екстериторіальних санкцій зрозуміле.

Ми їх відкидаємо, — заявили у Альтмайєра.

Компанії, які будують трубопровід, вже відреагували на американські санкції. Їх представники заявили, що корпорації припинять свою роботу в Балтійському морі після набрання чинності санкцій США.

У консорціумі Nord Stream 2 AG повідомляють, що в Балтійському морі вже прокладено 2100 км. У Москві запевняли, що американські санкції не вплинуть на реалізацію проекту.

Раніше Сенат США включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Комплекс заходів буде спрямовано проти компаній, які прокладають газогін.