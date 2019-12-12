В Германии заявили о негативном отношении к санкциям США против «Северного потока-2», фото: pixabay

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Санкции США против «Северного потока-2» негативно воспринимают в Берлине.

Пресс-секретарь министра экономики Петера Альтмайера официально прокомментировал шаги Вашингтона. Об этом сообщает Die Welt.

Министерство по экономическим вопросам Германии внимательно следит за ситуацией. В ведомстве считают, что это не улучшит диалог между странами, а отношение к экстерриториальным санкциям и так понятно.

Мы их отвергаем, — заявили у Альтмайера.

Компании, которые строят трубопровод, уже отреагировали на инициативу. Их представители заявили, что корпорации прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.

В консорциуме Nord Stream 2 AG сообщают, что в Балтийском море уже проложено 2100 км. В Москве уверяли, что американские санкции не повлияют на реализацию проекта.

Ранее Сенат США включил санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет. Комплекс мероприятий будет направлено против компаний, которые прокладывают газопровод.