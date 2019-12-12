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В Германии заявили о негативном отношении к санкциям США против «Северного потока-2», фото: pixabay
В Германии заявили о негативном отношении к санкциям США против «Северного потока-2»https://racurs.ua/n130735-v-germanii-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-sankciyam-ssha-protiv-severnogo-potoka-2.htmlРакурс
Санкции США против «Северного потока-2» негативно воспринимают в Берлине.
Пресс-секретарь министра экономики Петера Альтмайера официально прокомментировал шаги Вашингтона. Об этом сообщает Die Welt.
Министерство по экономическим вопросам Германии внимательно следит за ситуацией. В ведомстве считают, что это не улучшит диалог между странами, а отношение к экстерриториальным санкциям и так понятно.
Мы их отвергаем, — заявили у Альтмайера.
Компании, которые строят трубопровод, уже отреагировали на инициативу. Их представители заявили, что корпорации прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
В консорциуме Nord Stream 2 AG сообщают, что в Балтийском море уже проложено 2100 км. В Москве уверяли, что американские санкции не повлияют на реализацию проекта.
Ранее Сенат США включил санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет. Комплекс мероприятий будет направлено против компаний, которые прокладывают газопровод.
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