Сущенко рассказал о попытках вербовки со стороны российских спецслужб. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126642-suschenko-rasskazal-o-popytkah-verbovki-so-storony-rossiyskih-specslujb.html

Ракурс

Роман Сущенко, украинский журналист и политзаключенный, получал предложения о сотрудничестве от российских силовиков. На такой шаг ему предложили пойти сразу после задержания.

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Как рассказал Сущенко во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, вербовать его пытались уже после знакомства с государственным адвокатом, который объяснил украинцу, что ему грозит 20 лет лишения свободы.

Под таким психологическим давлением, а еще такая «прогулка» по городу в непростой компании, мягко говоря, в состоянии стресса, мне показалось, что это такой удачно спланированный психологический момент. Я не согласился. Все, — сказал он.

После этого спецслужбы не предлагали ему сотрудничество, но такие предложения поступали со стороны сотрудников пенитенциарной системы РФ. Так, в СИЗО «Матросская тишина» украинцу давали ручку с предложением написать согласие.

В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин рассказал, что вербовка является распространенной практикой среди украинских политзаключенных.

Связь с адвокатом мешала этому. Кроме того, публичность в этом вопросе мешает спецслужбам осуществлять давление, которое является одним из важнейших методов их работы. Сотрудничество — это возможность привязать к себе человека, получить необходимую правду. В силу публичности кейса Сущенко он был лишен этого, — отметил Фейгин.

Напомним, что ранее Сущенко раскрыл подробности дела, которое ему инкриминировали российские следователи.