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Сущенко розповів про спроби вербування з боку російських спецслужб. Фото: 24 канал

Сущенко розповів про спроби вербування з боку російських спецслужб

11 вер 2019, 14:16
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Роман Сущенко, український журналіст і політв’язень, отримував пропозиції про співпрацю від російських силовиків. На такий крок йому запропонували піти одразу після затримання.

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Як розповів Сущенко під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві, вербувати його намагалися вже після знайомства з державним адвокатом, який пояснив українцю, що йому загрожує 20 років позбавлення волі.

Під таким психологічним тиском, а ще така «прогулянка» містом у непростій компанії, м’яко кажучи, у стані стресу, мені здалося, що це такий вдало спланований психологічний момент. Я не погодився. Все, — сказав він.

Після цього спецслужби не пропонували йому співпрацю, але такі пропозиції надходили з боку співробітників пенітенціарної системи РФ. Так, у СІЗО «Матроська тиша» українцю давали ручку з пропозицією написати згоду.

У свою чергу адвокат Сущенка Марк Фейгін розповів, що вербування є поширеною практикою серед українських політв’язнів.

Зв’язок із адвокатом заважав цьому. Крім того, публічність у цьому питанні заважає спецслужбам чинити тиск, який є одним із найважливіших методів їх роботи. Співпраця — це можливість прив’язати до себе людину, отримати необхідну правду. В силу публічності кейса Сущенка він був позбавлений цього, — зазначив Фейгін.

Нагадаємо, що раніше Сущенко розкрив подробиці справи, яку йому інкримінували російські слідчі.

Джерело: Ракурс


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