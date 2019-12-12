Предпринимательство: Рада приняла закон о реформе рыночного надзора, открывает дорогу к «промышленного безвизовых», фото - Держспоживслужба

https://racurs.ua/n130738-rada-prinyala-zakon-o-reforme-rynochnogo-nadzora-priblijauschiy-promyshlennyy-bezviz.html

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Верховная Рада 12 декабря в целом приняла законопроект № 2172 относительно рыночного надзора. За такой документ проголосовали 277 нардепов.

Суть новации заключается в том, чтобы защитить украинского производителя от контрабанды и фальсификата и реформировать систему проверки производства.

Как говорится в пояснительной записке, новация ликвидирует штрафы за формальные нарушения. Устанавливаются «красные линии» для проверяющих, а также запрещается изъятие любых документов на предприятии, кроме тех, которые касаются проверки и необходимы для установления поставщика.

Закон устанавливает ответственность за опасную продукцию за импортером или производителем, а не торговцем. Усиливается также ответственность за недопущение на проверку.

Сегодня нарушителю легче заплатить 340 грн штрафа, чем отвечать за нарушение, объяснила нардеп Роксолана Пидласа, которая докладывала закон в Раде.

Она заявила, что сейчас инспекторы вместо того, чтобы проверять и предотвращать нарушения, осуществляют «наказание и вымогательство».

Пидласа рассказала, что принятие закона является одной из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с ЕС относительно подписания первых договоров о введении «промышленного безвиза», то есть упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

Речь идет об имплементации ст. R33 решения Европейского Парламента и Совета № 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 года об установлении порядка действий субъектов хозяйствования и органов рыночного надзора относительно продукции, которая соответствует требованиям технических регламентов, но представляет риск.