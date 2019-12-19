Война на Донбассе: в Генштабе назвали потери ВСУ в 2019 году, фото: ВСУ

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Война на Донбассе стала причиной гибели 97 украинских военнослужащих в 2019 году.

Всего в боях с российскими войсками были ранены 499 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает BBC News Украина.

В 2017 году на Донбассе погибли 198 военных. В 2018 году боевые потери украинской армии составили 110 бойцов.

В Генштабе отметили, что больше всего украинские солдаты погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов. Часто они подрываются и на минах. Небоевые потери составляют 77 человек.

С начала боевых действий в 2014 году потери армии Украины составляют: безвозвратные потери — 2608 человек, остальные погибшие (умершие) — 1087 человек, санитарные потери (раненые) — 9805 человек. Это данные без информации о погибших на Донбассе бойцов подразделений Нацгвардии, МВД и СБУ, а также добровольческих батальонов.

Сейчас ситуация в зоне боевых действий остается сложной. Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, командующий Операции Объединенных сил (ООС), отметил, что украинские войска контролируют действия боевиков и их российских помощников. По его словам, противник продолжает вести провокационный огонь, но в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, серьезных обстрелов нет.

Ранее в районе города Золотое, которое находится в зоне проведения операции Объединенных сил, начал действовать специальный статус. Стороны конфликта отвели войска в этом районе.