ПриватБанк подал новый иск против Коломойского на 600 млн долларов. Фото: ТСН

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«ПриватБанк» подал в Израиле новый иск против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Судебное производство банк инициировал 18 декабря. Сумма иска составляет 600 млн долл. Дело, которое касается и бывшего владельца банка Игоря Коломойского, будет рассматривать Окружной суд Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

По итогам дальнейшего анализа, «ПриватБанк» увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США, подав в суд дополненное исковое заявление, — отмечается в сообщении.

В учреждении подчеркнули, что «ПриватБанк» продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму свыше 3 млрд долл. (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

Как известно, шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу украинского государства на предыдущее судебное решение, которым было признана незаконной и отменена национализация «ПриватБанка» в конце 2016 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины намерен продать «ПриватБанк» в течение ближайших трех лет после завершения судов по делам, которые касаются законности его приватизации.