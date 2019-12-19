Кнопкодавство. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131039-knopkodavstvo-po-novomu-deputaty-opzj-udivili-kreativom-video.html

Ракурс

Кнопкодавство в Верховной Раде продолжает процветать. Депутаты теперь кнопкодавят не в открытую, а используют весьма креативные методы, позволяющие замаскировать нарушение.

В кадр видеокамеры попал необычный способ кнопкодавства депутатом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергеем Лариным, который необычным способом голосовал за своего соседа Виктора Чорного, пишет «Чесно».

Депутаты сконструировали на рабочих столах стопки из книг и бумаг, разместив их так, чтобы торец книги находился как раз напротив кнопки голосования. Достаточно было легкого движения такой стопки бумаг, чтобы на табло отразился результат голосования отсутствующего в зале парламента депутата. Ларин пытался сделать движение руки максимально незаметным, но факт кнопкодавства все же был зафиксирован.

Чтобы сверху не было видно, как книга надавливает на кнопку, депутаты установили горизонтально карточки с надписью «Мы за мир».

Как ранее писал «Ракурс», Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендует принять во втором чтении законопроект № 2148, который предусматривает введение для народных избранников ответственности за кнопкодавство.