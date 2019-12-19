Кнопкодавство. Фото: chernivtsi.online

https://racurs.ua/n131065-verhovnaya-rada-prinyala-zakonoproekt-o-nakazanii-za-knopkodavstvo.html

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Верховная Рада Украины ввела ответственность за неличное голосование народных депутатов.

Сегодня парламентарии 261 голосом проголосовали во втором чтении за проект закона № 2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

На днях парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять этот законопроект, за это голосовали 13 народных избранников.

В пояснительной записке к документу отмечается, что кнопкодавство в парламенте противоречит природе закрепленного в Конституции Украины представительского мандата народного депутата, «с помощью которого граждане Украины реализуют свое конституционное право участвовать в управлении государственными делами и проводят народное волеизъявление». Отмечается, что из-за кнопкодавства есть риск признания законов неконституционными.

За такие нарушения устанавливается уголовная ответственность, досудебное расследование таких правонарушений будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований. Уголовный кодекс пополнился ст. 364−2, которой за неличное голосование предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов.

Напомним, 29 октября Верховная Рада в первом чтении ввела штрафы за кнопкодавство. За законопроект, который внес в сентябре в парламент первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, проголосовали 287 нардепов.