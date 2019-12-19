Место инцидента, фото: «Лентач»

https://racurs.ua/n131068-u-zdaniya-fsb-v-moskve-proizoshla-perestrelka-est-jertvy-smi-foto-video.html

Ракурс

У комплекса зданий ФСБ РФ в Москве на улице Большая Лубянка неизвестный сегодня вечером открыл стрельбу из автомата Калашникова.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По разным сведениям, погибли от одного до трех человек, также сообщается о раненых. Погибшие — сотрудники Федеральной службы охраны.

Кроме того, отличаются и данные по количеству нападающих — от одного до трех. По информации источников Telegram-канала «Открытые медиа», двух из нападавших убили, третий продолжает отстреливаться.

По информации источников агентства РБК, стрельба была открыта в приемной ФСБ, после чего вооруженный мужчина выбежал на улицу.

Сообщается, что прилегающие к месту инцидента улицы перекрыты, власти города рекомендует автомобилистам выбирать другие маршруты.

Напомним, в начале декабря в России пьяный мужчина открыл огонь по прохожим. В результате один человек погиб, еще двое были ранены.