Верховная Рада приняла янтарный законопроект. Фото: flickr.com

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Ракурс

Верховная Рада 19 декабря урегулировала добычу янтаря в Украине.

Народные избранники 279 голосами поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 2240 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря». Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего заседания ВРУ.

В тексте законопроекта говорится о том, что Уголовный кодекс Украины дополнили ст. 240. Это означает, что незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Такое же нарушение может предусматривать ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Такие повторно совершенные действия, или добыча янтаря в крупных размерах, или добыча «солнечного камня» на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Если же незаконной добыче янтаря способствовал чиновник, то такие действия наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Перечисленные выше действия, повлекшие убытки на сумму более 85 тыс. грн, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря и перевозки его через границу.