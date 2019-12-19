Ребенок на цепи. Фото: Obozrevatel

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Садившие ребенка на цепь отец и мачеха приговорены к двум и четырем годам лишения свободы соответственно. Учитывая тот факт, что на иждивении осужденных родителей находятся малолетние дети, они были освобождены от отбывания наказания в исправительном учреждении и осуждены условно с испытательным сроком для отца два года и для мачехи три года.

Мужчина и женщина были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 126−1 (домашнее насилие) УК Украины. Кроме того, женщина обвинялась в совершении преступления по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы малолетнего) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отец и мачеха также были лишены родительских прав за жестокое обращение с шестилетним мальчиком. За якобы плохое поведение мачеха привязывала пасынка к двери металлической цепью и наносила ребенку телесные повреждения. Родной отец поддерживал методы воспитания своей жены и бил прикованного цепью сына.

Сейчас мальчик находится под опекой родной тети.