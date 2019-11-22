Полицейские причастны к пыткам над детьми в приюте «Свитанок». Фото: gorod.lv

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Сотрудники полиции причастны к насилию над детьми в центре социально-психологической реабилитации детей «Свитанок».

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В скандале фигурируют по меньшей мере три правоохранителя — работники ювенальной полиции Андрей Крецул, Владимир Жарчук и Вахтанг Трапаидзе. Об этом говорится в расследовании «Следствие.инфо», журналисты программы общались с воспитанниками приюта, которые в разный период находились в «Свитанке».

Дети рассказали журналистам, что девушки Елена и Аня бежали из одесского приюта прошлым летом, поскольку заявляли, что с ними жестоко обращались воспитатели и работники приюта.

Андрей Георгиевич завел меня в отдельный кабинет, схватил за волосы и назвал проституткой. Потом он меня швырнул на пол, ударил ногой по ребрам, а потом взял за голову и ударил об шкаф, — цитирует издание Елену.

Ее подруга Аня заявила, что в то же время в соседнем кабинете с ней измывался полицейский Владимир Владимирович. Девушка сообщила, что страж порядка взял ее за волосы и заставлял на камеру называть себя проституткой. После этого полицейский ударил ребенка и бросил ее об стол. К тому времени Ане было 13 лет.

Воспитанники «Свитанок» признались, что Жарчук примерно 7−8 раз приезжал и проводил «воспитательные работы» в заведении.

Кроме того, девушки вспомнили и о Вахтанге, а журналисты выяснили, что в полиции Одессы есть один работник с таким именем — Вахтанг Трапаидзе. Подростки сообщили, что он не издевался над ними, а лишь наблюдал.

Напомним, 15 ноября суд отправить под домашний арест охранника одесского приюта для детей «Свитанок», который подозревается в жестоком обращении с воспитанниками учреждения.