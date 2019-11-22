Поліцейські причетні до тортур над дітьми у притулку «Світанок». Фото: gorod.lv

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Співробітники поліції причетні до насильства над дітьми у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Світанок».

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У скандалі фігурують щонайменше троє правоохоронців — працівники ювенальної поліції Андрій Крецул, Володимир Жарчук та Вахтанг Трапаїдзе. Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.інфо», журналісти програми спілкувалися з вихованцями притулку, які в різний період перебували у «Світанку».

Діти розповіли журналістам, що дівчата Олена та Аня втекли з одеського притулку минулого літа, оскільки заявляли, що з ними жорстоко поводилися вихователі та працівники притулку.

Андрій Георгійович завів мене в окремий кабінет, схопив за волосся і назвав повією. Потім він мене жбурнув на підлогу, вдарив ногою по ребрах, а далі взяв за голову і вдарив об шафу, — цитує видання Олену.

Її подруга Аня заявила, що у той же час у сусідньому кабінеті з неї знущався поліцейський Володимир Володимирович. Дівчина повідомила, що правоохоронець взяв її за волосся та змушував на камеру називати себе повією. Після цього поліцейський вдарив дитину та жбурнув її об стіл. На той час Ані було 13 років.

Вихованці «Світанку» зізналися, що Жарчук приблизно 7−8 разів приїжджав і проводив «виховні роботи» у закладі.

Крім того, дівчата згадали й про Вахтанга, а журналісти з’ясували, що в поліції Одеси є один працівник з таким іменем — Вахтанг Трапаїдзе. Підлітки повідомили, що він не знущався над ними, а лише спостерігав.

Нагадаємо, 15 листопада суд відправи під домашній арешт охоронця одеського притулку для дітей «Світанок», який підозрюється в жорстокому поводженні з вихованцями закладу.