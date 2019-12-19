Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Дитина на ланцюгу. Фото: Obozrevatel

Батько та мачуха, які приковували дитину ланцюгом, отримали умовний термін (ФОТО)

19 гру 2019, 17:52
999

Батько і мачуха, які приковували дитину ланцюгом, засуджені до двох і чотирьох років позбавлення волі відповідно. З огляду на той факт, що на утриманні засуджених батьків перебувають малолітні діти, вони були звільнені від відбування покарання у виправній установі та засуджені умовно з випробувальним терміном для батька два роки і для мачухи три роки.

Чоловік і жінка були визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 126−1 (домашнє насильство) КК України. Крім того, жінка обвинувачувалася у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі малолітнього) КК України, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Дитина на ланцюгу. Фото: прес-служба прокуратури Луганської областіБатько і мачуха також були позбавлені батьківських прав за жорстоке поводження із шестирічним хлопчиком. За нібито погану поведінку мачуха прив’язувала пасинка до дверей металевим ланцюгом і наносила дитині тілесні ушкодження. Рідний батько підтримував методи виховання своєї дружини і бив прикутого ланцюгом сина.

Дитина на ланцюгу. Фото: прес-служба прокуратури Луганської областіЗараз хлопчик знаходиться під опікою рідної тітки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше