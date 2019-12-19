Дитина на ланцюгу. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n131067-batko-ta-machuha-yaki-prykovuvaly-dytynu-lancugom-otrymaly-umovnyy-termin-foto.html

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Батько і мачуха, які приковували дитину ланцюгом, засуджені до двох і чотирьох років позбавлення волі відповідно. З огляду на той факт, що на утриманні засуджених батьків перебувають малолітні діти, вони були звільнені від відбування покарання у виправній установі та засуджені умовно з випробувальним терміном для батька два роки і для мачухи три роки.

Чоловік і жінка були визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 126−1 (домашнє насильство) КК України. Крім того, жінка обвинувачувалася у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі малолітнього) КК України, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Батько і мачуха також були позбавлені батьківських прав за жорстоке поводження із шестирічним хлопчиком. За нібито погану поведінку мачуха прив’язувала пасинка до дверей металевим ланцюгом і наносила дитині тілесні ушкодження. Рідний батько підтримував методи виховання своєї дружини і бив прикутого ланцюгом сина.

Зараз хлопчик знаходиться під опікою рідної тітки.