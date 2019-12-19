Расстрелы на Майдане: экс-беркутовца отпустили под домашний арест

Во время Революции достоинства, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n131066-rasstrely-na-maydane-eks-berkutovca-otpustili-pod-domashniy-arest.html

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Бывшего бойца милицейского спецподразделения «Беркут» Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах участников Евромайдан в феврале 2014 года, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Об этом заявил один из адвокатов обвиняемых в расстрелах экс-беркутовцев Александр Горошинский, сообщает издание «Громадське».

Считается, что за время Революции достоинства погибли в общей сложности 107 активистов. Больше всего убитых пришлось на 20 февраля 2014 года, когда по митингующим открыли активную стрельбу из огнестрельного оружия.

Также во время события Евромайдана погибли 13 силовиков.

Напомним, в конце октября еще одному обвиняемому в причастности к расстрелам митингующих экс-беркутовцу была смягчена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.