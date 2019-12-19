Владимир Путин, фото: «Википедия»

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Владимир Путин, президент РФ, во время ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о близости россиян и украинцев.

По его мнению, автором украинской идентичности является граф Потоцкий, который «впервые заговорил об украинцах как отдельном этносе», сообщает издание «BBC Украина».

Потом были отдельные польские исследователи, которые даже вычеркнули украинцев из перечня славян. Они утверждали, что это потомки кочевых народов. Но это все полная чушь, — заявил Путин.

В то же время, он не уточнил, какого именно из представителей польского шляхетского рода Потоцких имел в виду. Вероятно — Станислава Щенсного Потоцкого, который жил во второй половине XVIII в. и увлекался украинским фольклором.

Заявления Путина — это не первая «теория», призванная приуменьшить самобытность и историю украинцев и определить их только как часть русского этноса, которая якобы отделилась из-за внешнего вмешательства. Так, популярным среди российских шовинистов является утверждение, что украинцы якобы были придуманы властью Австро-Венгрии с целью изнутри ослабить и уничтожить российскую культуру, а соответственно — и Российскую империю.

Напомним, Путин сегодня также заявил, что Украина якобы сама признала «власти» ОРДЛО.