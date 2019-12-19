Володимир Путін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n131064-ne-avstriyskyy-genshtab-u-putina-z-yavylasya-nova-teoriya-schodo-togo-hto-vygadav-ukrayinciv.html

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Володимир Путін, президент РФ, під час щорічної підсумкової прес-конференції заявив про близькість росіян та українців.

На його думку, автором української ідентичності є граф Потоцький, який «вперше заговорив про українців як окремим етнос», повідомляє видання «BBC Україна».

Потім були окремі польські дослідники, які навіть викреслили українців з переліку слов’ян. Вони стверджували, що це нащадки кочових народів. Але це все повна нісенітниця, — заявив Путін.

Водночас, він не уточнив, якого саме з представників польського шляхетського роду Потоцьких мав на увазі. Ймовірно — Станіслава Щенсного Потоцького, який жив у другій половині XVIII ст. і захоплювався українським фольклором.

Заяви Путіна — це не перша така «теорія», покликана применшити самобутність та історію українців й визначити їх лише як частину російського етносу, котра нібито відділилася через зовнішнє втручання. Так, популярним серед російських шовіністів є твердження, що українці нібито були вигадані владою Австро-Угорщини з метою зсередини послабити та знищити російську культуру, а відповідно — і Російську імперію.

Нагадаємо, Путін сьогодні також заявив, що Україна нібито сама визнала «владу» ОРДЛО.